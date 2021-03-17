СБУ и Нацполиция провели спецоперацию в центре Николаева — на моменте передачи взятки поймали должностное лицо частного колледжа «Международный классический университет имени Пилипа Орлика». Мужчина пообещал за 65 тысяч гривен добыть диплом бакалавра.

Об операции сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 33-летний мужчина за выплату в 65 тысяч гривен пообещал выдать диплом бакалавра по специальности «Финансы, банковское дело и страхование» без прохождения обучения, с внесением поддельных данных про получение высшего образования в Единую государственную базу по вопросам образования.

Правоохранители задержали мужчину в момент получения им последней части взятки в размере 65 тысяч гривен и после передачи диплома частного университета.

На месте проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения, предусмотренного частью 1 статьи 368-3 Уголовного кодекса Украины «Подкуп должностного лица».

Ранее НикВести сообщали, что 2 февраля, правоохранители задержали чиновницу и кассира Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, которые требовали «откаты» за премии работникам.