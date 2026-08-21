В Николаеве возобновили движение трамваев № 1 и № 11 после ремонта путей. Иллюстративное фото: «Суспильне»

В Николаеве восстановили путь после аварийных работ на канализационном коллекторе. С сегодняшнего дня, 21 августа, трамвай №1 возвращается на привычный маршрут «Яхт-клуб» — «Широкая Балка», а с 22 августа по своему маршруту снова будет курсировать трамвай №11.

Об этом сообщили в КП «Николаевлектротранс».

Отмечается, что часть путей пришлось демонтировать из-за работ на канализационном коллекторе. После завершения работ сотрудники «Николаевлектротранс» восстановили поврежденный участок.

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«За последние дни они восстановили путь, установили и закрепили рельсы и шпалы, а также провели необходимый текущий ремонт», — говорится в сообщении.

Теперь трамвай № 1 снова будет курсировать по маршруту «Яхт-клуб» — «Широкая Балка».

С 22 августа также возобновится движение трамвая № 11 по маршруту «Центральный рынок» — «6-Слободская». Он будет курсировать через улицу Ковальскую в обоих направлениях.

В связи с ремонтными работами МКП «Николаевводоканал» внесло изменения в схему движения трамвайного маршрута. Фото: НикВести В связи с ремонтными работами МКП «Николаевводоканал» внесло изменения в движение трамвайного маршрута. Фото: НикВести В связи с ремонтными работами МКП «Николаевводоканал» внесло изменения в схему движения трамвайного маршрута. Фото: НикВести

Ранее сообщалось, что КП «Николаевлектротранс» сообщил об изменении маршрута трамвая №1 с 22 июня: он следовал вместо улицы Ковальской через улицу Игоря Бедзая и рынок «Колос». Впоследствии были назначены временные маршруты.

В «Николаевводоканале» прокомментировали «НикВести», что авария произошла на канализационном коллекторе на пересечении улиц Малой Морской и Ковальской, недалеко от ТЦ «Портал». Там разобрали часть рельсов.

На предприятии сообщали, что работы должны были продлиться с 6 июля и ориентировочно до 12 июля.

Позже МКП «Николаевводоканал» вновь внесло изменения в движение трамвайного маршрута, курсирующего по улице Ковальской, из-за ремонтных работ.