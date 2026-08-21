В Первомайском районе директора предприятия подозревают в хищении почти ₴200 тыс. при ремонте освещения
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Правоохранители сообщили о подозрении директору частной фирмы, которую обвиняют в нанесении ущерба бюджету общины в Первомайском районе на сумму почти 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Женщине инкриминируют присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и служебный подлог.
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По данным следствия, в 2025 году предприятие выполняло ремонт уличного освещения в селах Благодатненского сельского совета. Во время работ рабочие использовали выдвижные лестницы и монтажные люки.
Однако в акты выполненных работ руководительница внесла данные об использовании автогидроподъемника, который фактически не задействовали. На основании внесенных в документы сведений сельский совет перечислил средства на счет подрядчика.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в июле 2026 года стало известно, что в Южноукраинске будут судить директора частного предприятия и главного инженера проекта из-за некачественного ремонта теплосетей. По версии следствия, из-за их действий в городе произошло 96 прорывов водопровода, а бюджет понес убытки на сумму более 6,8 миллиона гривен.
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