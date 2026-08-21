 В Первомайском районе директора предприятия подозревают в хищении почти ₴200 тыс. при ремонте освещения

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Главная Новости Инциденты 13:27, 21 августа, 2026

В Первомайском районе директора предприятия подозревают в хищении почти ₴200 тыс. при ремонте освещения

На Первомайщині директорка фірми привласнила 200 тисяч грн на ремонті освітлення. Ілюстративне фото istockphotoВ Первомайском районе директор фирмы присвоила 200 тысяч гривен при ремонте освещения. Иллюстративное фото istockphoto

Правоохранители сообщили о подозрении директору частной фирмы, которую обвиняют в нанесении ущерба бюджету общины в Первомайском районе на сумму почти 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Женщине инкриминируют присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и служебный подлог.

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По данным следствия, в 2025 году предприятие выполняло ремонт уличного освещения в селах Благодатненского сельского совета. Во время работ рабочие использовали выдвижные лестницы и монтажные люки.

Однако в акты выполненных работ руководительница внесла данные об использовании автогидроподъемника, который фактически не задействовали. На основании внесенных в документы сведений сельский совет перечислил средства на счет подрядчика.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что в Южноукраинске будут судить директора частного предприятия и главного инженера проекта из-за некачественного ремонта теплосетей. По версии следствия, из-за их действий в городе произошло 96 прорывов водопровода, а бюджет понес убытки на сумму более 6,8 миллиона гривен.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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