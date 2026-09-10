 В Киевской области задержали жителя Николаева по подозрению в подготовке убийства общественного активиста по заказу ФСБ

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Главная Новости Инциденты 13:20, 10 сентября, 2026

В Киевской области задержали жителя Николаева по подозрению в подготовке убийства общественного активиста по заказу ФСБ

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбийство активиста по заказу ФСБ. Фото прокуратуры

Сотрудники СБУ задержали 19-летнего жителя Николаева, которого подозревают в подготовке убийства известного общественного активиста и соучредителя одного из добровольческих батальонов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В июле 2026 года подозреваемый установил контакт с представителем российской спецслужбы через Telegram, где также публиковал посты в поддержку нацистской идеологии.

Получив задание, мужчина отслеживал маршруты и распорядок дня потенциальной жертвы. Впоследствии из заранее подготовленного тайника он изъял пистолет с патронами и глушителем.

31 июля 2026 года фигурант прибыл в лесополосу в Вышгородском районе Киевской области, где забрал оставленный для него мотоцикл. По версии следствия, утром 1 августа он планировал застрелить активиста во время выгула собаки, однако был задержан правоохранителями.

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбийство активиста по заказу ФСБ. Фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием.

Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбийство активиста по заказу ФСБ. Фото прокуратуры

Напомним, что Центральный суд Николаева отправил под стражу военнослужащего, которого подозревают в убийстве двух человек.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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