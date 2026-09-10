В Киевской области задержали жителя Николаева по подозрению в подготовке убийства общественного активиста по заказу ФСБ
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Сотрудники СБУ задержали 19-летнего жителя Николаева, которого подозревают в подготовке убийства известного общественного активиста и соучредителя одного из добровольческих батальонов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В июле 2026 года подозреваемый установил контакт с представителем российской спецслужбы через Telegram, где также публиковал посты в поддержку нацистской идеологии.
Получив задание, мужчина отслеживал маршруты и распорядок дня потенциальной жертвы. Впоследствии из заранее подготовленного тайника он изъял пистолет с патронами и глушителем.
31 июля 2026 года фигурант прибыл в лесополосу в Вышгородском районе Киевской области, где забрал оставленный для него мотоцикл. По версии следствия, утром 1 августа он планировал застрелить активиста во время выгула собаки, однако был задержан правоохранителями.
Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием.
Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что Центральный суд Николаева отправил под стражу военнослужащего, которого подозревают в убийстве двух человек.
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