В Николаевской области в результате несчастных случаев на производстве в 2020 году пострадали 98 человек. Кроме того, на предприятиях произошло четыре групповых несчастных случая.

Об этом в эфире «Украинского радио: Николаев» рассказал главный государственный инспектор отдела надзора в агропромышленном комплексе (АПК) и социально-культурной сфере (СКС) управления Гоструда в Николаевской области Дмитрий Иваськевич.

В сельском хозяйстве 2020 года произошло четыре несчастных случая, один из которых со смертельным исходом.

— Основными причинами аварий и несчастных случаев при эксплуатации сельскохозяйственной техники во время проведения весенне-полевых работ можно назвать техническую неисправность тракторов и другой техники, нарушение технологического процесса и технологической дисциплины, непроведение проверки знаний по вопросам охраны труда работниками хозяйств, отсутствие медосмотров, а также средств индивидуальной и коллективной защиты, — сказал Дмитрий Иваськевич.

Ранее сообщалось, что взле поселка Казанка Николаевской области во время разборки старого здания обвалилась бетонная плита — 19-летний парень погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.