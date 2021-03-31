Служащего ВСУ Евгения Добринского захватили россияне на линии разграничения между Херсонской областью и Крымом 30 мая 2020 года. Теперь суд в Джанкое начал так называемый «суд» над бойцом, несущий фиктивный характер.

Об этом передает НОВА.

Сначала марионеточный Киевский районный суд Симферополя арестовал Евгения Добринского на месяц, постановление было вынесено 3 июня 2020 года, защитники обжаловали это решение, но украинца уже держат за решеткой 9 месяцев подряд.

Оккупанты требуют приговорить военнослужащего к 4 годам заключения, адвокат украинца Ислям Велиляев рассказал, что Евгения Добринского обвиняют по двум статьям. Он уточнил, что суд проходил под председательством спущенной из Москвы судь Марии Ермаковой. В пятницу 2 апреля 2021 ожидается оглашение приговора «подсудимому», в отношении которого возбуждены уголовные дела «о незаконном пересечении границы России» и о «контрабанде наркотиков».

Напомним, в Севастополе суд приговорил местную жительницу 1955 года рождения к 12 годам лишения свободы за шпионаж для Минобороны Украины.