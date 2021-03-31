Экс-депутат горсовета Черкасс готовил покушение на заместителя городского головы из-за личной неприязни.

Об этом передает Офис генерального прокурора.

Следствие выяснило, что бывший депутат заказал умышленное убийство неугодного ему чиновника посреднику за 2500 долларов.

Правоохранители решили ловить злоумышленника «на живца» и симитировали убийство зама мэра Черкасс с особой жесткостью и ножевыми ранениями. Клюнув на уловку подозреваемый встретился с несостоявшимся киллером и передал тому деньги за работу, после чего его на месте задержали полицейские.

В случае доказательства его вины, бывшему члену горсовета угрожает лишение воли от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, Вознесенской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Доманевского района по факту совершения покушения на умышленное убийство.