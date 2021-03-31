Правоохранители установили, что мужчина, труп которого нашли в его собственном доме, скончался от асфиксии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

28 марта в отделение полиции №4 Николаевского районного управления поступило сообщение от местного жителя о том, что на территории одного из дачных домов он нашел тело 58-летнего хозяина, который жил сам.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам правоохранители установили, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», в данный момент проводится расследование. Оперативники разыскивают причастных к преступлению лиц.

Напомним, возле поселка Казанка Николаевской области во время разборки старого здания обвалилась бетонная плита — 19-летний парень погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.