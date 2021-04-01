Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что обеспокоен эскалацией военного конфликта на Донбассе и гибелью украинских военных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих, — заявил Джон Кирби.

Он отметил, что в США знают об отчетах украинской власти о передвижении российских войск вблизи границ Украины. Кирби считает, что «дестабилизирующие действия» России могут «свести на нет» успехи по достижению мира.

— К тому же, мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО, — сообщил представитель Пентагона.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские войска сосредотачиваются на границе Украине под видом военных учений «‎Запад-2021».