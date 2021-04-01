Спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме, где произошел госпереворот, возрастает вероятность гражданской войны.

Об этом шла речь в выступлении Кристин Шранер-Бургенер на заседании Совбеза ООН, текстом которого располагает «Голос Америки».

Кристин Шранер-Бургенер опасается, что конфликт станет более кровопролитным, поскольку главнокомандующий вооруженных сил страны генерал Мин Аун Хлаин, «похоже, полон решимости укрепить свой незаконный контроль над властью силой».

Отмечается, что есть предупреждение об ответных мерах со стороны трех вооруженных этнических повстанческих групп в стране, если нападения на участников протестов в Мьянме не прекратятся.

Ранее сообщалось, что количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек, активисты взялись за новую акцию — так называемый «мусорный бунт».