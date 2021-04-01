Ночью 1 апреля в Николаеве вспыхнули две машины: MG6 на Новостройной в Корабельном и KIA K5 на Молодогвардейской.

Об этом сообщает Главное управления Службы по чрезвычайным ситуациям в Николаеве.

Сигнал про горящий в Корабельном автомобиль MG6 поступил в 3:37. Прибыв на место, спасатели оценили риск распространения пламени на соседние машины и приступили к тушению. В 3:48 огонь удалось локализировать, а через 8 минут погасить. Причина инцидента устанавливается.

Второй случай произошел с машиной KIA K5 на Молодогвардейской – пожарные узнали про пламя в 3:36. Когда спасатели добрались до машины, огонь успел перекинуться на соседний Mercedes. В 3:48 распространение пламени удалось остановить, а через 15 минут потушить весь огонь.

По предварительной оценке машину подожгли. К расследованию подключились сотрудники полиции.

Отметим, в Баштанском районе Николаевщины обнаружили и обезвредили боеприпас.