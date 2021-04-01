Столичные правоохранители проверяют информацию о «минировании» ряда медицинских учреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов», — сказано в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Напомним, в феврале в Николаеве сообщили о минировании «Сити-Центра».