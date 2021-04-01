Столичные правоохранители проверяют информацию о «минировании» ряда медицинских учреждений.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов», — сказано в сообщении.
Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции.
По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
Напомним, в феврале в Николаеве сообщили о минировании «Сити-Центра».
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Столичные правоохранители проверяют информацию о «минировании» ряда медицинских учреждений.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов», — сказано в сообщении.
Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции.
По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
Напомним, в феврале в Николаеве сообщили о минировании «Сити-Центра».