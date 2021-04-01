Правоохранители выявили факты вымогательства взяток у пациентов с инвалидностью за проведение нейрохирургических операций в Запорожской городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи в размере до полумиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ совместно с Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области и под процессуальным руководством прокуратуры региона разоблачили чиновников Центра экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета, организовавших преступную схему вымогательства взяток у пациентов медицинского учреждения. В частности, правоохранители задокументировали факты вымогательства денег у пациентов с инвалидностью за нейрохирургические операции.

По данным следствия, суммы взяток зависели от «пакета услуг» и достигали полумиллиона гривен. При этом злоумышленники вымогали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь, в т.ч. за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца. Для получения взяток от пациентов привлекались посредники.

Незаконную наживу участники преступной схемы пытались легализовать посредством заявлений от пациентов о добровольных взносах на развитие медучреждения.

Правоохранительные органы задержали посредника в помещении медучреждения во время передачи взятки. Также в собственном кабинете задержан один из организаторов преступной схемы в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом)

Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечение к ответственности других участников схемы наживы, в т.ч. руководства медучреждения.