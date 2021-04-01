Сегодня, 1 апреля, в селе Ковалевка неподалеку от реки Южный Буг зафиксировали поджог камыша.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 12:25, спасатели получили информацию о нескольких очагах горения.

На место прибыли пожарные 19 государственной пожарно-спасательной части. С помощью подручных средств, сотрудники ГСЧС вместе с местным населением тушат огонь. Ситуацию осложняет ветер, отсутствие доступа к очагам пожара и его площадь, которая составила более 3 гектаров.

Для мониторинга ситуации на место направили квадрокоптер. Сейчас угрозы жилому сектору нет.

Напомним, за сутки, 28 марта, в Николаевской области произошло 8 пожаров сухостоя, горели сухая трава и камыш на открытых территориях.