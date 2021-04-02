Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Північ».
— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку населенного пункта Новотошковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ», — сказано в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение: ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.
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Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Північ».
— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку населенного пункта Новотошковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ», — сказано в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение: ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.