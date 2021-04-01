Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.
При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.
Напомним, главное управление разведки Минобороны рапортует про высокую угрозу вторжения: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».
Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.
При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.
Напомним, главное управление разведки Минобороны рапортует про высокую угрозу вторжения: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».
Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.