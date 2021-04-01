Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.

При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.

Напомним, главное управление разведки Минобороны рапортует про высокую угрозу вторжения: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».