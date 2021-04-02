Вчера, 1 апреля, на улице Вокзальная в Первомайске горел заброшенный дом. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Указывается, что о пожаре сообщила женщина, живущая по соседству.

Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. В течение получаса пожар был ликвидирован.

От ГСЧС работало 4 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожности при курении на Николаевщине погиб мужчина.