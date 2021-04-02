По меньшей мере 36 человек погибли и около 70 остаются заблокированными после того, как тайваньский поезд сошел с рельсов в туннеле утром пятницы, 2 апреля. По предварительной информации произошло столкновение с грузовиком который съехал с дороги, ведущей к ближайшей строительной площадке.

Об этом передает Nikkei.Asia.

По сообщению пожарной службы, экспресс, идущий из Тайбэя в Тайдун, везший множество туристов и людей, направляющихся домой в начале длинных выходных, сошел с рельсов к северу от Хуаляня на востоке Тайваня.

По данным пожарной службы, в поезде находилось около 350 человек. Тайваньские СМИ сообщили, что многие люди стояли, так как поезд был переполнен, и их отбросило в сторону при крушении.

Более 40 человек уже доставлены в больницу, а другие раненые находятся в процессе доставки в медучреждение , около 70 человек остаются запертыми в ловушке в вагонах поездов.

От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с 5 по 8 «деформировались», и спасатели не могут добраться до них.

Официальное Центральное информационное агентство заявило, что грузовик, который «не был припаркован должным образом», врезался в поезд, съехав с дороги.

Часть поезда находилась за пределами туннеля, и тех, кто находился в вагонах, все еще находившихся в туннеле, отводили в безопасное место, сообщила железнодорожная администрация Тайваня.

Напомним, в понедельник, 29 марта, на Днепропетровщине несколько вагонов поезда «Киев-Запорожье» сошли с рельсов — пострадавших нет.