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По состоянию на утро 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19, в Николаеве зарегистрировано 324 новых случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За сутки 80 человек выздоровели. Умерли от последствий коронавирусной болезни — 14 человек. Заболели коронавирусом также 22 медика.
Отмечается, что методом ПЦР за последние сутки обследовано — 977 человек, методом ИФА — 437.
Ситуация по районам области:
Николаев — 34769 (+324)
Первомайск — 1846 (+19)
Южноукраинск — 1609 (1);
Вознесенск — 1341 (1);
Очаков — 1068 (7);
Арбузинский район — 621 (+4)
Баштанский район — 710 (+1)
Березанский район — 613 (8);
Братский район — 441 (+3)
Березнеговатский район — 294 (+1)
Веселиновский район — 522 (+2)
Витовский район — 2053 (+6);
Вознесенский район — 513 (+1)
Врадиевский район — 462 (+21)
Еланецкий район — 233 (+1)
Вознесенский район — 708 (15);
Казанковский район — 528 (+5);
Кривоозерский район — 324 (+5);
Николаевский район — 779 (+6);
Новоодесский район — 553 (+13)
Николаевский район — 1110 (+5);
Очаковский район — 494 (+3)
Первомайский район — 597 (+2)
Снигиревский район — 519 (2).
Как сообщалось, в Украине установлен очередной антирекорд по смертности и летальным случаям.
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По состоянию на утро 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19, в Николаеве зарегистрировано 324 новых случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За сутки 80 человек выздоровели. Умерли от последствий коронавирусной болезни — 14 человек. Заболели коронавирусом также 22 медика.
Отмечается, что методом ПЦР за последние сутки обследовано — 977 человек, методом ИФА — 437.
Ситуация по районам области:
Николаев — 34769 (+324)
Первомайск — 1846 (+19)
Южноукраинск — 1609 (1);
Вознесенск — 1341 (1);
Очаков — 1068 (7);
Арбузинский район — 621 (+4)
Баштанский район — 710 (+1)
Березанский район — 613 (8);
Братский район — 441 (+3)
Березнеговатский район — 294 (+1)
Веселиновский район — 522 (+2)
Витовский район — 2053 (+6);
Вознесенский район — 513 (+1)
Врадиевский район — 462 (+21)
Еланецкий район — 233 (+1)
Вознесенский район — 708 (15);
Казанковский район — 528 (+5);
Кривоозерский район — 324 (+5);
Николаевский район — 779 (+6);
Новоодесский район — 553 (+13)
Николаевский район — 1110 (+5);
Очаковский район — 494 (+3)
Первомайский район — 597 (+2)
Снигиревский район — 519 (2).
Как сообщалось, в Украине установлен очередной антирекорд по смертности и летальным случаям.