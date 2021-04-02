По состоянию на утро 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19, в Николаеве зарегистрировано 324 новых случая.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

За сутки 80 человек выздоровели. Умерли от последствий коронавирусной болезни — 14 человек. Заболели коронавирусом также 22 медика.

Отмечается, что методом ПЦР за последние сутки обследовано — 977 человек, методом ИФА — 437.

Ситуация по районам области:

Николаев — 34769 (+324)

Первомайск — 1846 (+19)

Южноукраинск — 1609 (1);

Вознесенск — 1341 (1);

Очаков — 1068 (7);

Арбузинский район — 621 (+4)

Баштанский район — 710 (+1)

Березанский район — 613 (8);

Братский район — 441 (+3)

Березнеговатский район — 294 (+1)

Веселиновский район — 522 (+2)

Витовский район — 2053 (+6);

Вознесенский район — 513 (+1)

Врадиевский район — 462 (+21)

Еланецкий район — 233 (+1)

Вознесенский район — 708 (15);

Казанковский район — 528 (+5);

Кривоозерский район — 324 (+5);

Николаевский район — 779 (+6);

Новоодесский район — 553 (+13)

Николаевский район — 1110 (+5);

Очаковский район — 494 (+3)

Первомайский район — 597 (+2)

Снигиревский район — 519 (2).

Как сообщалось, в Украине установлен очередной антирекорд по смертности и летальным случаям.