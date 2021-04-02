В четверг, 1 апреля, следственный судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения никалоевцу, который несколько дней назад заперся в квартире с гранатой, в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Окружная прокуратура Николаева.

Его подозревают в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, инцидент произошел 30 марта возле одного из домов по проспекту Центральному в Николаеве. Житель Николаева принес на детскую площадку гранату типа РГД-5 и демонстрировал ее своему ребенку.

Когда на место приехала следственно-оперативная группа, спецназ полиции «Корд» и взрывотехники, мужчина находился в своей квартире. Полицейские оцепили район возможной опасности, и штурмом взяли дом николаевца.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята гранату типа РГД-5, тротиловая шашка ТШ 200 грамм, электродетонатор типа ЭДП, капсюль-детонатор типа КД №8-А. Расследование продолжается.