В четверг, 1 апреля, следственный судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения никалоевцу, который несколько дней назад заперся в квартире с гранатой, в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Окружная прокуратура Николаева.
Его подозревают в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, инцидент произошел 30 марта возле одного из домов по проспекту Центральному в Николаеве. Житель Николаева принес на детскую площадку гранату типа РГД-5 и демонстрировал ее своему ребенку.
Когда на место приехала следственно-оперативная группа, спецназ полиции «Корд» и взрывотехники, мужчина находился в своей квартире. Полицейские оцепили район возможной опасности, и штурмом взяли дом николаевца.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята гранату типа РГД-5, тротиловая шашка ТШ 200 грамм, электродетонатор типа ЭДП, капсюль-детонатор типа КД №8-А. Расследование продолжается.
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В четверг, 1 апреля, следственный судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения никалоевцу, который несколько дней назад заперся в квартире с гранатой, в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Окружная прокуратура Николаева.
Его подозревают в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, инцидент произошел 30 марта возле одного из домов по проспекту Центральному в Николаеве. Житель Николаева принес на детскую площадку гранату типа РГД-5 и демонстрировал ее своему ребенку.
Когда на место приехала следственно-оперативная группа, спецназ полиции «Корд» и взрывотехники, мужчина находился в своей квартире. Полицейские оцепили район возможной опасности, и штурмом взяли дом николаевца.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята гранату типа РГД-5, тротиловая шашка ТШ 200 грамм, электродетонатор типа ЭДП, капсюль-детонатор типа КД №8-А. Расследование продолжается.