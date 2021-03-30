В Николаеве полицейские обезвредили мужчину, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.

Об этом говорится в сообщении Полиции Николевской области в Facebook.

Сообщается, что около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителей произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату.

После этого пошел на улицу во двор многоэтажных домов по проспекту Центральному в Николаеве. На место события немедленно прибыло руководство ГУНП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В это время злоумышленник заперся в своей квартире.

Полицейские окружили район возможной опасности и штурмом взяли жилье николаевцы.

Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой. Сейчас продолжаются следственные действия, все обстоятельства события устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в рамках спецоперации полиция перекрыла проспект Центральный и проводила переговоры с мужчиной, который заперся в квартире с гранатой.