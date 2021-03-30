В Николаеве полицейские обезвредили мужчину, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.
Об этом говорится в сообщении Полиции Николевской области в Facebook.
Сообщается, что около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителей произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату.
После этого пошел на улицу во двор многоэтажных домов по проспекту Центральному в Николаеве. На место события немедленно прибыло руководство ГУНП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
В это время злоумышленник заперся в своей квартире.
Полицейские окружили район возможной опасности и штурмом взяли жилье николаевцы.
Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой. Сейчас продолжаются следственные действия, все обстоятельства события устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в рамках спецоперации полиция перекрыла проспект Центральный и проводила переговоры с мужчиной, который заперся в квартире с гранатой.
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В Николаеве полицейские обезвредили мужчину, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.
Об этом говорится в сообщении Полиции Николевской области в Facebook.
Сообщается, что около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителей произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату.
После этого пошел на улицу во двор многоэтажных домов по проспекту Центральному в Николаеве. На место события немедленно прибыло руководство ГУНП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
В это время злоумышленник заперся в своей квартире.
Полицейские окружили район возможной опасности и штурмом взяли жилье николаевцы.
Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой. Сейчас продолжаются следственные действия, все обстоятельства события устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в рамках спецоперации полиция перекрыла проспект Центральный и проводила переговоры с мужчиной, который заперся в квартире с гранатой.