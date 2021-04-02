Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Веселиново, который обвиняется в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленник, в период с апреля 2020 года по февраль 2021-го совершал развратные действия в отношении трех своих падчериц в возрасте 9, 12 и 13 лет.

Установлено 10 эпизодов его преступной деятельности.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд отправил за решетку на 11 лет 31-летнего жителя Веселиновского района по факту изнасилования своей падчерицы.