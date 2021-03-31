Суд отправил за решетку на 11 лет 31-летнего жителя Веселиновского района по факту изнасилования своей падчерицы.

Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.

«Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, в июне 2020 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Ювенальный прокурор предоставил суду достаточно доказательств в подтверждение его вины», — говорится в сообщении.

Приговором суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы по ч.4 ст. 152 УК Украины.

Напомним, в поселке Веселиново Николаевской области правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц.