Суд отправил за решетку на 11 лет 31-летнего жителя Веселиновского района по факту изнасилования своей падчерицы.
Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.
«Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, в июне 2020 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Ювенальный прокурор предоставил суду достаточно доказательств в подтверждение его вины», — говорится в сообщении.
Приговором суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы по ч.4 ст. 152 УК Украины.
Напомним, в поселке Веселиново Николаевской области правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц.
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Суд отправил за решетку на 11 лет 31-летнего жителя Веселиновского района по факту изнасилования своей падчерицы.
Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.
«Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, в июне 2020 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Ювенальный прокурор предоставил суду достаточно доказательств в подтверждение его вины», — говорится в сообщении.
Приговором суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы по ч.4 ст. 152 УК Украины.
Напомним, в поселке Веселиново Николаевской области правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц.