В пгт Веселиново, что в Николаевской области, правоохранители задержали мужчину за растление своих малолетних падчериц.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По информации полиции, в отделение №1 Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 34-летняя жительница пгт Веселиново с заявлением о том, что ее муж совершает физическое растление относительно троих ее малолетних дочерей.

По словам заявительницы, она стала свидетелем того, как ее 32-летний сожитель, будучи пьяным, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Позже ей стало известно, что злоумышленник также совершал аналогичные действия относительно двух других дочерей женщины в возрасте 13 и 9 лет.

Мужчину задержали в порядке статьи 208, позже следователи сообщили ему о подозрении по признакам части 2 статьи 156 «Развращение малолетнего членами семьи». Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Продолжается расследование.

Напомним, 7 января в Первомайске Николаевской области полиция задержала 16-летнего подозреваемого в изнасиловании 35-летней женщины.