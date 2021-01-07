Сегодня, 7 января, в Первомайске Николаевской области полиция задержала 16-летнего подозреваемого в изнасиловании 35-летней женщины. Сейчас полицейские назначили проведение необходимых экспертиз.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам заявительницы, вечером она отдыхала в развлекательном заведении, где познакомилась с парнями. После общего употребления алкогольных напитков они предложили пойти к знакомому домой и продолжить застолье там.
— Находясь в помещении, женщина уснула и один из знакомых изнасиловал потерпевшую. Проснувшись заявительница поняла, что произошло и обратилась за помощью в полицию, - сказано в сообщении.
Оперативники доставили в отделение 16-летнего парня, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины «Изнасилование», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Продолжается следствие.
Напомним, в Николаеве изнасиловали девушку.
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Сегодня, 7 января, в Первомайске Николаевской области полиция задержала 16-летнего подозреваемого в изнасиловании 35-летней женщины. Сейчас полицейские назначили проведение необходимых экспертиз.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам заявительницы, вечером она отдыхала в развлекательном заведении, где познакомилась с парнями. После общего употребления алкогольных напитков они предложили пойти к знакомому домой и продолжить застолье там.
— Находясь в помещении, женщина уснула и один из знакомых изнасиловал потерпевшую. Проснувшись заявительница поняла, что произошло и обратилась за помощью в полицию, - сказано в сообщении.
Оперативники доставили в отделение 16-летнего парня, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины «Изнасилование», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Продолжается следствие.
Напомним, в Николаеве изнасиловали девушку.