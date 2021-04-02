В четверг вечером, 1 апреля, рядом с селом Калиновка Витовского района Николаевской области автомобиль Ford Transit наехал на велосипедиста — его забрала скорая.

Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

22-летнего велосипедиста доставили в медучреждение с телесными повреждениями. По факту аварии открыто уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Полиция просит обращаться граждан, которые владеют любой информацией про обстоятельства ДТП. Для предоставления этой информации можно прийти по адресу Спасская,12 или позвонить на номер (063)-621-46-34 или воспользоваться спецлинией «102».

Напомним, 27 марта, на 140 километре трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» в Вознесенскому районе столкнулись фура Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. Водитель легковой машины и его пассажиры не выжили.