В Первомайске Николаевской области неизвестные похитили красный мотоцикл Forte с номером ВЕ 6385 ЕІ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

23-летний мужчина припарковал транспорт возле многоэтажки по улице Розовой, 1. Не прошло и часа как мотоцикл исчез.

По факту похищения начато уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Правоохранители устанавливают местонахождение транспорта и лиц, причастных к его похищению.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах похищения, немедленно обратиться в Первомайский районный отдел полиции по номерам 093-877-0974, 097-843-5156 или по спецлинии «102».

Напомним, в ночь на 15 октября в Николаеве патрульные полицейские с погоней задержали пьяного водителя BMW.