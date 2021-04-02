В Первомайске Николаевской области неизвестные похитили красный мотоцикл Forte с номером ВЕ 6385 ЕІ.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
23-летний мужчина припарковал транспорт возле многоэтажки по улице Розовой, 1. Не прошло и часа как мотоцикл исчез.
По факту похищения начато уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Правоохранители устанавливают местонахождение транспорта и лиц, причастных к его похищению.
Полиция просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах похищения, немедленно обратиться в Первомайский районный отдел полиции по номерам 093-877-0974, 097-843-5156 или по спецлинии «102».
Напомним, в ночь на 15 октября в Николаеве патрульные полицейские с погоней задержали пьяного водителя BMW.
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В Первомайске Николаевской области неизвестные похитили красный мотоцикл Forte с номером ВЕ 6385 ЕІ.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
23-летний мужчина припарковал транспорт возле многоэтажки по улице Розовой, 1. Не прошло и часа как мотоцикл исчез.
По факту похищения начато уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Правоохранители устанавливают местонахождение транспорта и лиц, причастных к его похищению.
Полиция просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах похищения, немедленно обратиться в Первомайский районный отдел полиции по номерам 093-877-0974, 097-843-5156 или по спецлинии «102».
Напомним, в ночь на 15 октября в Николаеве патрульные полицейские с погоней задержали пьяного водителя BMW.