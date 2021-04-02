Вчера‎, 1 апреля, патрульные Николаева трижды заставали за рулем водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом передает пресс-служба Патрульной полиции в Николаевской области.

Первый водитель на подпитку «попался»‎ правоохранителям во время патрулирования Заводского района. Мужчина за рулем Mazda отказался пройти осмотр на наличие алкоголя в крови — полицейские составили на него адмнистративный протокол и передали машину трезвому водителю, чтобы тот доставил транспорт в безопасное место.

Второй случай произошел на улице Никольской — патрульные получили сигнал про ДТП. Оказалось, что водитель ВАЗа потерял управление и столкнулся с Ford, который стоял позади в этой же полосе. Мужчина отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови, вдобавок у него не было водительских прав. На нарушителя составили несколько административных протоколов по части 1 статьи 130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), протокол по статье 124 (Совершение ДТП), протокол по части 2 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством)

Последнюю ситуацию зафиксировали утром 2 апреля, инспекторы роты ТОР остановили автомобиль на улице Космонавтов, который грубо нарушил ПДД. 24-летний водитель сообщил полицейским, что он вообще не получал прав. Во время разговора правоохранители заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Пройти проверку на состояние опьянения он отказался — на него составили административные протоколы по части 1 статьи 130 и по части 2 статьи 126.

Напомним, в Николаеве служащие Патрульной полиции дважды останавливали пьяного водителя фуры, он не внял предупреждению после первого протокола и сел в машину в состоянии алкогольного опьянения через несколько часов.