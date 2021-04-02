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Четыре миротворца ООН были убиты в результате нападения джихадистов на их лагерь в пятницу утром, 2 апреля, на северо-востоке Мали.
Об этом передает Le Figaro.
ООН отмечает, что миротворцы попытались отразить атаку радикальных исламистов на мирный лагерь, в перестрелке погибло 4 военнослужащих.
— Миротворцы доблестно отразили сложную атаку, совершенную несколькими хорошо вооруженными террористами (...) Предварительный отчет показывает, что четыре миротворца убиты, — сообщили в организации.
ООН также сообщило AFP, что нападавшие были членами группировки, базирующейся в Чаде.
Напомним, посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.
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Четыре миротворца ООН были убиты в результате нападения джихадистов на их лагерь в пятницу утром, 2 апреля, на северо-востоке Мали.
Об этом передает Le Figaro.
ООН отмечает, что миротворцы попытались отразить атаку радикальных исламистов на мирный лагерь, в перестрелке погибло 4 военнослужащих.
— Миротворцы доблестно отразили сложную атаку, совершенную несколькими хорошо вооруженными террористами (...) Предварительный отчет показывает, что четыре миротворца убиты, — сообщили в организации.
ООН также сообщило AFP, что нападавшие были членами группировки, базирующейся в Чаде.
Напомним, посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.