В Винницкой обладминистрации подтвердили смерть двадцатилетнего бойца ВСУ, чье самоубийство сняли на видео его же сослуживцы.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
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Алексей Саенко покончил с собой в ночь на 1 апреля. Событие попала на видео. По предварительной версии он, вместе со своими сослуживцами, курил легкие наркотики, после чего несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу. Его товарищи подначивали Саенко нажать на курок, что он в итоге и сделал.
Ранее сообщалось, что в течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной - боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.
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В Винницкой обладминистрации подтвердили смерть двадцатилетнего бойца ВСУ, чье самоубийство сняли на видео его же сослуживцы.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
Как отмечается у него остались родственники: мать, отец, сестра и брат-близнец
Алексей Саенко покончил с собой в ночь на 1 апреля. Событие попала на видео. По предварительной версии он, вместе со своими сослуживцами, курил легкие наркотики, после чего несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу. Его товарищи подначивали Саенко нажать на курок, что он в итоге и сделал.
Ранее сообщалось, что в течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной - боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.