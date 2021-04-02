В Винницкой обладминистрации подтвердили смерть двадцатилетнего бойца ВСУ, чье самоубийство сняли на видео его же сослуживцы.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Как отмечается у него остались родственники: мать, отец, сестра и брат-близнец

Алексей Саенко покончил с собой в ночь на 1 апреля. Событие попала на видео. По предварительной версии он, вместе со своими сослуживцами, курил легкие наркотики, после чего несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу. Его товарищи подначивали Саенко нажать на курок, что он в итоге и сделал.

Ранее сообщалось, что в течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной - боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.