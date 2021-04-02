На Донбассе из-за мин и взрывоопасных предметов погибли 42 ребенка, еще 144 получили ранения.

Об этом сообщает Детский фонд ООН.

По данным организации, в большинстве случаев жертвы среди детей случаются, когда дети подбирают взрывоопасные вещества, поскольку думают, что это игрушки.

— Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал — и тогда она взорвалась, — вспоминает 14-летний Алексей, который потерял три пальца.

2 апреля российские наемники 2 апреля обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов, одна из мин попала в гражданский дом в Красногоровке. Местный житель получил осколочное ранение.

Как сообщалось, в течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной — боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.