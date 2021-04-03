В пятницу Нидерланды прекратили прививки AstraZeneca от коронавируса людям в возрасте до 60 лет после свежих сообщений о случаях тромбоза.

Этот шаг произошел после пяти новых случаев заболевания в Нидерландах, затронувших женщин в возрасте от 25 до 65 лет, одна из которых умерла, пишет ZN.ua.

— Мы должны проявлять осторожность, поэтому было бы разумно нажать кнопку паузы сейчас в качестве меры предосторожности, — сказал министр здравоохранения Уго де Йонге в заявлении, передает AFP.

По его словам, приостановка уколов AstraZeneca продлится до 7 апреля, когда ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) представит свежие рекомендации по этому вопросу.

Министерство здравоохранения отметило, что ранее на этой неделе аналогичное решение было принято в Германии.

Голландский совет по лекарственным средствам заявил, что проблемы со свертыванием крови аналогичны тем, которые наблюдаются в других европейских странах.

— Это, конечно, вызывает беспокойство. Конечно, потому, что умер относительно молодой человек, — говорится в заявлении председателя правления Тон де Бур.

Служба общественного здравоохранения GGD сообщила, что около 10 000 вакцинаций, запланированных на следующую неделю для голландских медицинских работников в возрасте до 60 лет, были отложены.

— Непосредственной причиной для принятия решения являются сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким уровнем тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca, —говорится в сообщении.

Напомним, агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.