Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

Об этом сообщает Reuters.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь - с другими тромбозами. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятору неизвестно, чтобы такие же проблемы наблюдались после применения вакцины BioNTech и Pfizer.

Напомним, ранее Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции подтвердило существование «редкого» риска атипичного тромбоза, связанного с вакциной.