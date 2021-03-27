Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции подтвердило существование «редкого» риска атипичного тромбоза, связанного с вакциной.

Об этом передает LeMonde.

Медики указывают, что тромбоз после вакцинации может быть связан с сниженим количества тромбоцитов в крови добровольцев.

— Зафиксировано девять случаев атипичного по своему расположению тромбоза крупных вен, который может быть связан с тромбоцитопенией или с нарушениями свертывания крови, — говорится в заявлении Национального агентства по безопасности лекарственных средств.

Среди этих случаев в период с 12 по 18 марта были зарегистрированы «две смерти», в том числе студент-медик из Нанта, умерший 18 марта через несколько дней после вакцинации

— Атипичная природа этих тромбозов, их сходные клинические картины и однородное время до начала заболевания привели к тому, что комитет по наблюдению подтвердил очень редкое воpникновение этого тромботического риска у людей, вакцинированных вакциной AstraZeneca, — отметили в медицинском агентстве.

Франция отменила паузу на вакцинацию AstraZeneca 19 марта после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу, что она «безопасна и эффективна» и заявило, что баланс пользы / риска перед лицом эпидемии Covid-19 был положительным.

Напомним, Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) заявило об отсутствии признаков того, что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной возникновения тромбов.