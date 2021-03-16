Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) заявило об отсутствии признаков того, что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной возникновения тромбов.
Об этом сообщает Европейская правда.
Европейское агентство по лекарственным средствам проводит оценку в каждом конкретном случае и, как ожидается, завершит свое рассмотрение в четверг, заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.
Рассмотрение началось после того, как отчет Норвежского агентства по лекарственным средствам обнаружил случаи образования тромбов у четырех взрослых, которым ввели вакцину против COVID-19.
Но во вторник в EMA выразили убеждение, что преимущества вакцины превышают риск побочных эффектов.
— Я хочу также подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов, — прим.), — сказала Эмер Кук.
Она также заявила, что тромбы не появлялись во время клинических испытаний, и они не внесены в список известных или ожидаемых побочных явлений данной вакцины.
По словам исполнительного директора ЕМА, во время клинических испытаний как вакцинированные, так и люди, которые получали плацебо, продемонстрировали очень малое количество развития тромбов.
— Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей, в целом, кажется, не является больше, чем в общей популяции, — отметила Эмер Кук.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам проведет конференцию уже 16 марта, на которой поговорят о кризисе с вакциной AstraZeneca, большинство стран приостанавливают использование препарата для углубленного изучения побочных эффектов.
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Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) заявило об отсутствии признаков того, что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной возникновения тромбов.
Об этом сообщает Европейская правда.
Европейское агентство по лекарственным средствам проводит оценку в каждом конкретном случае и, как ожидается, завершит свое рассмотрение в четверг, заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.
Рассмотрение началось после того, как отчет Норвежского агентства по лекарственным средствам обнаружил случаи образования тромбов у четырех взрослых, которым ввели вакцину против COVID-19.
Но во вторник в EMA выразили убеждение, что преимущества вакцины превышают риск побочных эффектов.
— Я хочу также подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов, — прим.), — сказала Эмер Кук.
Она также заявила, что тромбы не появлялись во время клинических испытаний, и они не внесены в список известных или ожидаемых побочных явлений данной вакцины.
По словам исполнительного директора ЕМА, во время клинических испытаний как вакцинированные, так и люди, которые получали плацебо, продемонстрировали очень малое количество развития тромбов.
— Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей, в целом, кажется, не является больше, чем в общей популяции, — отметила Эмер Кук.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам проведет конференцию уже 16 марта, на которой поговорят о кризисе с вакциной AstraZeneca, большинство стран приостанавливают использование препарата для углубленного изучения побочных эффектов.