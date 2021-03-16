Европейское агентство по лекарственным средствам проведет конференцию уже 16 марта, на которой поговорят о кризисе с вакциной AstraZeneca, большинство стран приостанавливают использование препарата для углубленного изучения побочных эффектов.

Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент ЕС получил от компании 14 миллионов доз, и в следующие полгода могли бы принять около 120 миллионов доз. Из всех доз AstraZeneca, доставленных в ЕС, почти 8 миллионов не успели ввести.

— Мы не можем позволить себе ни единого сомнения в эффективности вакцин, — заявила министр промышленности Франции Агнес Панье-Рунахер.

Но в 15 марта агентство ЕС по лекарственным средствам подтвердило, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. Европейская комиссия обязалась провести иммунизацию 70% взрослых к концу сентября, но последние меры предосторожности могут снизить темпы. За такие задержки компании будут дальше находится под карантинными ограничениями. Так, Италия вновь ввела более жесткие меры, а в некоторых частях Германии также наблюдался рост инфекций, что побудило некоторых медицинских экспертов потребовать ужесточения ограничений.

— По нашим оценкам, за каждую неделю действия ограничений экономический ущерб составляет примерно 3% от валового внутреннего продукта. Это составляет почти 17 миллиардов евро за двухнедельную задержку, — сказала Маева Кузен, экономист Bloomberg Economics.

Напомним, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.