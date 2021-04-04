В пятницу, 2 апреля, в Воскресенском местный житель побил 62-летнего мужчину, с которым выпивал, и нанес ему тяжелую травму глаза.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николавеской области.

«Вечером 2 апреля в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставили 62-летнего мужчину с тяжелой травмой глаза, которую ему нанес его товарищ», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что пострадавший распивал спиртные напитки вместе со своим 39-летним знакомым. После выпитого алкоголя через давние обиды между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 39-летний товарищ несколько раз нанес удары потерпевшему, в том числе в область глаза.

По данному факту следователи отделения полиции № 4 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Николаева мужчина, находясь под действием наркотиков, избил и ограбил свою сводную сестру и скрылся.