В Николаеве спасатели эвакуировали 3 человек из плотно задымленных квартир во время пожара в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

2 апреля в 20:05 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре балкона на 4 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Адмиральская в Николаеве. На вызов прибыли пожарные 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели эвакуировали из плотно задымленных квартир верхних этажей трех человек.

Подключив 4 единицы техники и 16 человек в 20:15 пожарные локализовали пожар и в 20:20 ликвидировали на площади 15 кв. м. По предварительным данным, его вызвал брошенный с верхних этажей окурок.

Также, медики, прибывшие на вызов, оказали помощь женщине 1930 г.р., которая отравилась продуктами горения, и каретой скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.

Дополнительно привлекался экипаж полиции и бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, 2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.