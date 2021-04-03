|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:27
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+9 C°
В Николаеве спасатели эвакуировали 3 человек из плотно задымленных квартир во время пожара в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
2 апреля в 20:05 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре балкона на 4 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Адмиральская в Николаеве. На вызов прибыли пожарные 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели эвакуировали из плотно задымленных квартир верхних этажей трех человек.
Подключив 4 единицы техники и 16 человек в 20:15 пожарные локализовали пожар и в 20:20 ликвидировали на площади 15 кв. м. По предварительным данным, его вызвал брошенный с верхних этажей окурок.
Также, медики, прибывшие на вызов, оказали помощь женщине 1930 г.р., которая отравилась продуктами горения, и каретой скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.
Дополнительно привлекался экипаж полиции и бригада АО «Николаевоблэнерго».
Напомним, 2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В Николаеве спасатели эвакуировали 3 человек из плотно задымленных квартир во время пожара в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
2 апреля в 20:05 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре балкона на 4 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Адмиральская в Николаеве. На вызов прибыли пожарные 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели эвакуировали из плотно задымленных квартир верхних этажей трех человек.
Подключив 4 единицы техники и 16 человек в 20:15 пожарные локализовали пожар и в 20:20 ликвидировали на площади 15 кв. м. По предварительным данным, его вызвал брошенный с верхних этажей окурок.
Также, медики, прибывшие на вызов, оказали помощь женщине 1930 г.р., которая отравилась продуктами горения, и каретой скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.
Дополнительно привлекался экипаж полиции и бригада АО «Николаевоблэнерго».
Напомним, 2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.