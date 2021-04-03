В Николаеве полицейские расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений ребенку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что 2 апреля в полицию поступило сообщение от 45-летней местной жительницы о том, что ее 8-летнему сыну, который находится на лечении в медицинском учреждении, были нанесены телесные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Дознаватели опросили возможных свидетелей и медицинский персонал больницы. Степень тяжести полученных мальчиком телесных повреждений устанавливается.

На своей странице в Facebook мама ребенка Марианна Миллер сообщила, что у ее сына аутистической расстройство. По ее словам, ребенок находился в детском отделении психиатрической больницы, где 1 апреля был избит медработницей.

— На утро, а именно в 10:00 утра я зашла в отделение. Смена новая, мне не знакомая, грубили ужасно. На лбу, виске и голове сына свежие гематомы. На что мой сын ответил, что это сделала тетя. Ребенка забрала домой, сняли побои, написала заявление в полицию. Следующее будет в прокуратуру, — сообщила она.

Напомним, 6 декабря 2020 года в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.