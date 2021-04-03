3 апреля в Соломенском районе Киева произошел взрыв в гараже, который частично разрушил соседний дом.

Об этом сообщили в Главном управленим ГСЧС Киева.

На месте взрыва проводится разбор разрушенных конструкций, задействовано 7 единиц техники и 37 спасателей от ГСЧС и Киевской городской госадминистрации.

«На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА», — говорится в сообщении.

В спасательной службе рассказали, что 3 апреля в 15:43 в столичную Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул. Карла Маркса произошел взрыв, вызвавший обвал 2-этажного здания, вероятно, под завалами есть люди.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. Взрывом гараж уничтожен полностью, частично повреждены соседний жилой дом и летняя кухня.

По информации владелицы гаража, в обвалившемся здании никого не было.

На месте происшествия состоялось заседание штаба по ликвидации ЧС с участием руководства администрации района, представителей ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Киевской аварийно-спасательной службы и всех энергообеспечивающих служб. На нем решено провести разбор крупногабаритных строительных конструкций, чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших, а также ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия.