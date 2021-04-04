Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово — из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

За прошедшие сутки, недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирования несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил.

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в штабе.

О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе нашли еще один схрон боевиков с оружием.