Правоохранители вместе с украинскими военнослужащими провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков на линии разграничения в Донецкой области. В одном из заброшенных зданий нашли схрон с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Так, во время общения с местным населением, правоохранителей сориентировали о вероятном местонахождении боеприпасов.

«Во время обыска одного из заброшенных зданий поисковая группа спецназовцев обнаружила опасный схрон. Там были гранаты (ф1, ргд5, ргн) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупным весом — почти 9кг), гранатомет и противотанковые мины. Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении.

Ранее в пустующем доме на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.