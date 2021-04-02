В пустующем дома на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В заброшенном здании в Волновахском районе Донецкой области пограничники и оперативники СБУ выявили взрывоопасный тайник. В ходе обследования находки правоохранители достали 2 противотанковые мины ТМ-62М, одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 10 ручных осколочных гранат, а также 8,8 килограммов тротила.
По факту находки начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла в Славянске импровизированный склад оружия, устроенный боевиками — оперативники изъяли мины, карты-схемы с координатами стратегических объектов и инфраструктуры Донбасса, тротил и почти тысячу патронов разного калибра.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В пустующем дома на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В заброшенном здании в Волновахском районе Донецкой области пограничники и оперативники СБУ выявили взрывоопасный тайник. В ходе обследования находки правоохранители достали 2 противотанковые мины ТМ-62М, одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 10 ручных осколочных гранат, а также 8,8 килограммов тротила.
По факту находки начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла в Славянске импровизированный склад оружия, устроенный боевиками — оперативники изъяли мины, карты-схемы с координатами стратегических объектов и инфраструктуры Донбасса, тротил и почти тысячу патронов разного калибра.