В пустующем дома на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В заброшенном здании в Волновахском районе Донецкой области пограничники и оперативники СБУ выявили взрывоопасный тайник. В ходе обследования находки правоохранители достали 2 противотанковые мины ТМ-62М, одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 10 ручных осколочных гранат, а также 8,8 килограммов тротила.

По факту находки начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла в Славянске импровизированный склад оружия, устроенный боевиками — оперативники изъяли мины, карты-схемы с координатами стратегических объектов и инфраструктуры Донбасса, тротил и почти тысячу патронов разного калибра.