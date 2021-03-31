Служба безопасности Украины раскрыла в Славянске импровизированный склад оружия, устроенный боевиками — оперативники изъяли мины, карты-схемы с координатами стратегических объектов и инфраструктуры Донбасса, тротилл и почти тысячу патронов разного калибра.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

Средства поражения припрятал еще в 2014 году участник незаконных боевых формирований, который в данный момент находится в розыске. На участке возле его частного дома выявили: 1 килограмм тротила, 2 электродетонатора, четыре мины, реактивную гранату РПГ-26, 6 гранатометных зарядов, 3 гранаты РГД-5, кумулятивный заряд и почти 1 тысячу патронов различного калибра.

Изъятую взрывчатку и боеприпасы отправили экспертам для детального анализа. Открыто уголовное производство для привлечения к криминального ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 килограммов гексогена (взрывчатого вещества повышенной мощности).