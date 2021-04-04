В субботу, 3 апреля, в 22:20 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в квартире в переулке Кобера в Николаеве.

Об этом сообщили в ведомстве.

На место прибыли отделения 4 и автолестница 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра.

По прибытию стало известно, что пожар возник на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Плотный дым распространился на лестничную площадку. Спасатели звеном газодымозащитной службы провели разведку и в квартире обнаружили тело погибшей женщины 1958 года рождения. В 22:40 пожар на площади 5 м2 локализовали и в 23:00 ликвидировали, его повлекла неосторожность при курении хозяйки.

От ГСЧС работало 4 единицы техники и 12 человек. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, скорая медицинская помощь, АО «Николаевоблэнерго».