3 апреля в отделение полиции №4 Николаевского районного управления обратилась жительница поселка Первомайское с сообщением о том, что на местном кладбище неизвестные повредили 12 могил.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На месте события следственно-оперативная группа узнала от заявительницы, что женщина пришла на кладбище убрать на могилах своих умерших родственников, когда обнаружила, что находящиеся рядом памятники повреждены и разбитые надгробные плиты.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, в декабре 2020 года на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.