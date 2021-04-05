В центре Николаева патрульные задержали мужчину, который закладывал наркотики — у него изъяли 50 свертков с веществом.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сегодня утром, 5 апреля, во время патрулирования Центрального района Николаева, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который прятал что-то в клумбе. Это произошло на улице Набережной примерно в 9:00.

Увидев правоохранителей, мужчина начал идти в противоположную сторону, ускорив шаг. Патрульные остановили 38-летнего николаевца, но во время общения он не мог ответить на поставленные ему вопросы и заметно нервничал.

Впоследствии гражданин признался, что имеет при себе свертки с наркотиками, которые он раскладывает в указанных местах.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Задержанный указал полицейским на места, где уже успел оставить запрещенные вещества. Следователи изъяли у мужчины 50 свертков.

Как сообщалось ранее, сотрудник Николаевского следственного изолятора занимался сбытом наркотических веществ заключенным за деньги.