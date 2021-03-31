Сотрудник Николаевского следственного изолятора занимался сбытом наркотических веществ заключенным на денежное вознаграждение — теперь он ожидает судебного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что 20 октября 2020 года мужчина привез на работы 23 тубуса с марихуаной, общий вес поставки достигал 350 грамм. Часть у него изъяли в кабинете, часть он выкинул при обыске.

31 марта 2021 года обвинительный акт прокуратуры направлен в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по сути. Если вину обвиняемого посчитают доказанной, ему грозит от 6 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.