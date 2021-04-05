В Веселиновской громаде Николаевской области по улице Центральной в селе Новый Городок на гараже загорелась камышовая крыша.

Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели получили сигнал про горящий гараж 4 апреля в 23:08, на место инцидента выехали дежурные пожарные. К 0:08 пламя удалось локализировать, а через двадцать минут погасить. Причиной восгорания стало нарушение правил установки печей и дымоходов.

Напомним, 15 января, в Корабельном районе Николаева загорелся гараж, в котором был автомобиль.