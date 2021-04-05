В районе Ковеля, на украинско-белорусской границе, в пятницу вечером, 2 апреля, застрелился 20-летний солдат срочной службы из Николаева.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

«Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата», — говорится в сообщении.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Напомним, утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Он прибыл на обучение месяц назад.